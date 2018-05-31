Adana'da iftara ne kadar kaldı? Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının 16. gün orucu bugün tutuluyor. 2018 Ramazan ayının 16. orucunu tutan Adanalılar iftar vakti için bekleyişe geçti. Peki, Adana'da iftar vakti ne zaman? Adana'da iftara ne kadar kaldı? İşte 2018 Adana iftar vakti ve Adana imsakiyesi...





ADANA'DA İFTAR VAKTİ! İFTARA KAÇ SAAT VAR? (31 MAYIS)



On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in 16. gün orucu tutuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 31 Mayıs Perşembe günü Adana'da iftar vakti saat 19:58 olarak görülüyor.

ADANA SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Ramazan ayının 16. orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1 Haziran Cuma Adana'da sahur vakti (imsak) 03:32 olarak görülüyor. Adana'da saat 03:32’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın 17. orucuna

niyet edilecek.



ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018





1 16.05.2018 Çarşamba 03:47 05:23 12:41 16:29 19:47 21:16 2 17.05.2018 Perşembe 03:46 05:22 12:41 16:29 19:48 21:18 3 18.05.2018 Cuma 03:45 05:22 12:41 16:29 19:49 21:19 4 19.05.2018 Cumartesi 03:44 05:21 12:41 16:29 19:49 21:20 5 20.05.2018 Pazar 03:42 05:20 12:41 16:30 19:50 21:21 6 21.05.2018 Pazartesi 03:41 05:20 12:41 16:30 19:51 21:22 7 22.05.2018 Salı 03:40 05:19 12:41 16:30 19:52 21:23 8 23.05.2018 Çarşamba 03:39 05:18 12:41 16:30 19:53 21:25 9 24.05.2018 Perşembe 03:38 05:18 12:42 16:30 19:53 21:26 10 25.05.2018 Cuma 03:37 05:17 12:42 16:31 19:54 21:27 11 26.05.2018 Cumartesi 03:36 05:16 12:42 16:31 19:55 21:28 12 27.05.2018 Pazar 03:36 05:16 12:42 16:31 19:56 21:29 13 28.05.2018 Pazartesi 03:35 05:15 12:42 16:31 19:56 21:30 14 29.05.2018 Salı 03:34 05:15 12:42 16:31 19:57 21:31 15 30.05.2018 Çarşamba 03:33 05:15 12:42 16:32 19:58 21:32 16 31.05.2018 Perşembe 03:32 05:14 12:42 16:32 19:58 21:33 17 01.06.2018 Cuma 03:32 05:14 12:42 16:32 19:59 21:34 18 02.06.2018 Cumartesi 03:31 05:13 12:43 16:32 20:00 21:35 19 03.06.2018 Pazar 03:30 05:13 12:43 16:32 20:00 21:36 20 04.06.2018 Pazartesi 03:30 05:13 12:43 16:33 20:01 21:37 21 05.06.2018 Salı 03:29 05:13 12:43 16:33 20:02 21:38 22 06.06.2018 Çarşamba 03:29 05:12 12:43 16:33 20:02 21:38 23 07.06.2018 Perşembe 03:28 05:12 12:43 16:33 20:03 21:39 24 08.06.2018 Cuma 03:28 05:12 12:44 16:34 20:03 21:40 25 09.06.2018 Cumartesi 03:28 05:12 12:44 16:34 20:04 21:41 26 10.06.2018 Pazar 03:27 05:12 12:44 16:34 20:04 21:41 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:27 05:12 12:44 16:34 20:05 21:42 28 12.06.2018 Salı 03:27 05:12 12:44 16:34 20:05 21:43 29 13.06.2018 Çarşamba 03:27 05:12 12:45 16:35 20:06 21:43 30 14.06.2018 Perşembe 03:26 05:12 12:45 16:35 20:06 21:44

ADANA'DA RAMAZAN ŞENLİKLERİ



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ramazan Şenlikleri kapsamında düzenlenen İlyas Yalçıntaş konseri öncesi şenlik alanını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu ile birlikte gezdi.

Alanda her gün binlerce Adanalının buluştuğunu belirterek Bakan Sarıeroğlu ile birlikte stantları ziyaret eden Başkan Sözlü, kentin her alanda başarı çıtasını yükseltmesini arzuladıklarını, yapılan şenliklerin Adana’nın kültür ve sanatın başkenti olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğinin ispatı niteliğinde olduğunu söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Şenlikleri kapsamında düzenlenen ve devam eden konserlerin konuğu sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş oldu. Binlerce Adanalıya ev sahipliği yapan konserde sanatçı İlyas Yalçıntaş’a teşekkür plaketini vermek üzere sahneye davet edilen Başkan Hüseyin Sözlü, Adana’nın Ramazan şenliklerine verdiği önemi ve değeri alanı doldurarak ifade ettiğini ve bu ilginin kendilerini de memnun ettiğini belirterek sevilen sanatçı Yalçıntaş’ı Adana’da dinlemekten büyük keyif aldığını söyledi.



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