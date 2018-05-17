Adanalılar bugün 2. oruca niyet ettiler. Dün akşam ilk iftar yapılarak Ramazan heyecanı çoşkuyla karşılandı. Şimdi ise bugünkü iftar saati merak ediliyor. Adana'da iftar saat kaçta? Adana'da sahur ve imsak saat kaçta? İşte Diyanet'in 2018 Ramazan Adana imsakiyesi...

Adanal'da iftar saat kaçta? (Adana iftar vakti) 17 Mayıs 2018

Adanalılar dün iftarı saat 19.47'de yaptılar. İlk orucu açan Adanalılar şimdi Ramazan ayının ikinci iftar saatini araştırıyorlar. Diyanet'in Adana için yayınladığı imsakiyeye göre 17 Mayıs 2018 iftar vakti saat 19:48'de olacak.

Adana'da sahur ve imsak saat kaçta? (Adana sahur vakti)

Gece sahur saat 03.46'ye kadar yapıldı. Okunan ezanla birlikte oruca niyet edildi. Adana'da sahur vakti merak ediliyor. Adana'da imsak 18.05.2018 Cuma günü saat 03:45'da olacak.

ADANA RAMAZAN İMSAKİYE 2018

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 04:13 05:53 13:14 17:04 20:23 21:56 2 17.05.2018 Perşembe 04:12 05:52 13:14 17:04 20:24 21:57 3 18.05.2018 Cuma 04:10 05:51 13:14 17:04 20:25 21:58 4 19.05.2018 Cumartesi 04:09 05:50 13:14 17:05 20:26 22:00 5 20.05.2018 Pazar 04:08 05:49 13:14 17:05 20:27 22:01 6 21.05.2018 Pazartesi 04:07 05:49 13:14 17:05 20:27 22:02 7 22.05.2018 Salı 04:06 05:48 13:14 17:05 20:28 22:03 8 23.05.2018 Çarşamba 04:05 05:47 13:14 17:06 20:29 22:04 9 24.05.2018 Perşembe 04:03 05:47 13:14 17:06 20:30 22:06 10 25.05.2018 Cuma 04:02 05:46 13:14 17:06 20:31 22:07 11 26.05.2018 Cumartesi 04:01 05:45 13:14 17:06 20:32 22:08 12 27.05.2018 Pazar 04:00 05:45 13:15 17:06 20:32 22:09 13 28.05.2018 Pazartesi 04:00 05:44 13:15 17:07 20:33 22:10 14 29.05.2018 Salı 03:59 05:44 13:15 17:07 20:34 22:11 15 30.05.2018 Çarşamba 03:58 05:43 13:15 17:07 20:35 22:12 16 31.05.2018 Perşembe 03:57 05:43 13:15 17:07 20:35 22:14 17 01.06.2018 Cuma 03:56 05:43 13:15 17:08 20:36 22:15 18 02.06.2018 Cumartesi 03:55 05:42 13:15 17:08 20:37 22:16 19 03.06.2018 Pazar 03:55 05:42 13:16 17:08 20:37 22:17 20 04.06.2018 Pazartesi 03:54 05:41 13:16 17:08 20:38 22:17 21 05.06.2018 Salı 03:54 05:41 13:16 17:09 20:39 22:18 22 06.06.2018 Çarşamba 03:53 05:41 13:16 17:09 20:39 22:19 23 07.06.2018 Perşembe 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:20 24 08.06.2018 Cuma 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:21 25 09.06.2018 Cumartesi 03:52 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 26 10.06.2018 Pazar 03:51 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:23 28 12.06.2018 Salı 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:24 29 13.06.2018 Çarşamba 03:50 05:40 13:17 17:11 20:43 22:24 30 14.06.2018 Perşembe 03:50 05:40 13:18 17:11 20:43 22:25

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