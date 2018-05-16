Adana’da iftar vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından çoşkuyla karşılandı. İlk oruç bugün tutuluyor. Adana’da iftar saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre 2018 Adana iftar saati...

ADANA'DA İFTAR VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edildi. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Adana’da iftar vakti 19:47 olarak görülüyor. Adana’da saat 19:47’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

ADANA'DA RAMAZAN DAVULU MESAİSİ BAŞLADI

Adana'da, ramazan ayında vatandaşları sahur vaktinde uyandıran davulcuların mesaisi başladı.Gelişen teknolojiye rağmen yaşatılan ramazan gelenekleri arasında yer alan davulcular, oruca niyetlenecekleri ritimler eşliğinde sahur vaktinde uyandırmaya devam ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Afetevleri Mahallesi'nde elindeki tokmağı ve omzundaki davuluyla vatandaşları sahura kaldıran Kazım Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır ramazanda davul çaldığını söyledi.Elektrikli bisikletiyle mıntıkasındaki mahallenin ara sokaklarında davul çaldığını belirten Gülmez, ramazanın farklı bir manevi atmosferi olduğunu ve işini severek yaptığını dile getirdi.Yeğeni Barış Sagın'ın kullandığı elektrikli bisikletin arka koltuğunda ritim tuttuğunu anlatan Gülmez, davul çalmak için emek verdiklerini kaydetti. Gülmez, halkın korsan davulculara karşı hassasiyet göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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