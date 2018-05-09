İslam dünyasının en önemli ibadetleri arasında gösterilen oruç tutma ibadeti, Ramazan ayının başladığı 16 Haziran'da icra edilmeye başlanacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, Adana'da ilk sahur ve iftar saatleri.

ADANA İLK İFTAR VE SAHUR VAKTİ - 16 MAYIS

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan aylık namaz vakitleri sayfasında Adana'nın 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece ilk sahuru saat 03:47'de kalkacağı, ilk iftarı da 19:47'de yapacağı bilgisi yer alıyor. İşte Adana'nın Ramazan ayında ilk 15 günlük sahur ve iftar vakitleri:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16.05.2018 03:47 05:23 12:41 16:29 19:47 21:16 17.05.2018 03:46 05:22 12:41 16:29 19:48 21:18 18.05.2018 03:45 05:22 12:41 16:29 19:49 21:19 19.05.2018 03:44 05:21 12:41 16:29 19:49 21:20 20.05.2018 03:42 05:20 12:41 16:30 19:50 21:21 21.05.2018 03:41 05:20 12:41 16:30 19:51 21:22 22.05.2018 03:40 05:19 12:41 16:30 19:52 21:23 23.05.2018 03:39 05:18 12:41 16:30 19:53 21:25 24.05.2018 03:38 05:18 12:42 16:30 19:53 21:26 25.05.2018 03:37 05:17 12:42 16:31 19:54 21:27 26.05.2018 03:36 05:16 12:42 16:31 19:55 21:28 27.05.2018 03:36 05:16 12:42 16:31 19:56 21:29 28.05.2018 03:35 05:15 12:42 16:31 19:56 21:30 29.05.2018 03:34 05:15 12:42 16:31 19:57 21:31 30.05.2018 03:33 05:15 12:42 16:32 19:58 21:32 31.05.2018 03:32 05:14 12:42 16:32 19:58 21:33 01.06.2018 03:32 05:14 12:42 16:32 19:59 21:34 02.06.2018 03:31 05:13 12:43 16:32 20:00 21:35 03.06.2018 03:30 05:13 12:43 16:32 20:00 21:36 04.06.2018 03:30 05:13 12:43 16:33 20:01 21:37 05.06.2018 03:29 05:13 12:43 16:33 20:02 21:38 06.06.2018 03:29 05:12 12:43 16:33 20:02 21:38 07.06.2018 03:28 05:12 12:43 16:33 20:03 21:39

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