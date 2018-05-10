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Kentte bu sene, 126 bin dekardan ekimi yapılan üründen 880 bin tonluk verim beklediklerini anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Adana karpuzunun tescil edilmesi adına müracaatlar yapıldı. Şu anda işlemler yürüyor. Sonuna geldik. Bundan sonra Adana karpuzu tescilli olacak. Karpuzlarımızın üzerine 'Adana karpuzu' logosu yapıştırılacak ve öyle piyasaya sürülecek. Böylece hem Adana'nın hakları hem de karpuzun güvenilirliği açısından uygun ortam sağlanmış olacak."