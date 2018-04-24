Adana'da bir restoranda 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen bir kişi organize polisi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde balık yerken sahte kimlikle yakalandı.
İHA'nın haberine göre olay, 11 Eylül 2017 tarihinde gecesi Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan lüks restoranda meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Erkan Çoral restoranını yaklaşık 5 ay önce 56 yaşındaki Kemal Daş'a kiraladı. Kemal Daş ile Erkan Çoral arasında kira bedeli ve hisse devretme yüzünden anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine Çoral adamlarıyla birlikte restorana gelerek Kemal Daş'ı çıkarmak istedi. Çoral ve Daş'ın adamları silahları çekerek birbirlerine ateş ettiler.
Bir anda restoran savaş alanına döndü. Çatışmada Murat Sultan ile Orhan Koğan hayatını kaybederken, Erkan Çoral, Serkan Kaplan ve Ömer Deveci, çeşitli yerlerinden yaralandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olaydan sonra yaptığı çalışmada, çatışmaya karışan Abdül Mümin Açar, Sait Yolcu, Çağlar Güneş, Ömer Deveci, Gökhan Alp, Erdinç Sevindik, Ali Ergün ve Serkan Kaplan'ı gözaltına alındı. Durumu ağır olan şüphelilerden Erkan Çoral ve Ömer Karabacak'ın hastanede tedavileri sürerken, firar Kemal Daş polis tarafından her yerde aranmaya başlandı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, "Biz kimseyi öldürmedik" savunmada bulundular. Adliyeye sek edilen şüphelilerden Sait Yolcu, Çağlar Güneş, Gökhan Alp, Erdinç Sevindik, Ali Ergün ve Serkan Kaplan tutuklandı. Ömer Deveci ile Ali Mümin Açar'a adli kontrol şartı uygulandı.
ORGANİZE POLİS İZİNİ SÜRDÜ
Bir türlü yakalanamayan Kemal Daş'ın izini ise Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü buldu. Organize polisi, zanlının Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte kimlikte konakladığı otelde tatil yaptığını saptadı. Bunun üzerine bir ekibi Bodrum'a gönderen organize polisi, Kemal Daş'ı takip etmeye başladı. Polis, Daş'ın otelden çıkıp bir balıkçıya gideceğini belirledi. İki polis Daş'ı takip ederken iki polis de müşteri kılığına girerek balıkçıya gitti. Daş, balıkçıya gelip sipariş verdi. Polis bir süre daha bekledi. Daş'ın siparişi gelip tam balık yemeye başladığı sırada polisler Daş'ın yanına gelerek kolundan tutup polis olduklarını söyledi. Bu duruma şaşıran Daş'ın ilk tepkisinin "Buraya kadarmış" olduğu öğrenildi.
"SU AKAR YOLUNU BULUR"
Daş, daha sonra Adana'ya getirildi. İşlemleri tamamlanan Daş, 2 kişiyi öldürmek ve 3 kişinin de yaralanmasına sebep olmak suçundan adliyeye gönderildi. Adliyeye gitmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen Daş, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Su akar yatağını bulur" dedi. Daha sonra nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.
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