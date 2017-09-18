Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kamu-özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği proje" olarak tanımladığı şehir hastanelerinden biri olan Adana Şehir Hastanesinde, hasta kabulüne başlanacak.



Yapılan açıklamaya göre; 553 bin metrekare kapalı inşaat alanı ve bin 550 yatak kapasitesine sahip Adana Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi, dünya standartlarındaki en ileri teknolojiye sahip medikal ekipmanları ile sadece bulunduğu bölgenin değil dünyanın sayılı hastaneleri arasında yer aldı.



Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Sağlık Yatırım önderliğinde Mart 2015’te inşasına başlanan Adana Şehir Hastanesi, kapılarını hastalara açacak. Günlük 16 bini aşkın kişiye sağlık hizmeti sunulacak hastanede, Adana'nın yanı sıra tüm bölgeye hizmet verilmesi bekleniyor.

HASTANE 6 AY ÖNCE TAMAMLANDI

Adana Şehir Hastanesini sözleşme süresinden 6 ay önce tamamlamanın ve bölgeye hizmet vermeye başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu, şunları kaydetti:

“540 milyon avro tutarındaki yatırımla tamamlanan bu projemiz için uluslararası yatırım fonu Meridiam Infrastructure ile başarılı bir iş birliği yürüttük. 2014 yılında Türkiye’de ilk kez tamamı yabancı 9 banka, proje finansmanında yer almışlardı. Türkiye’de edindiğimiz PPP deneyimini artık dünyanın başka bölgelerine de taşıyoruz. Bu yıl Sağlık Bakanlığımız ile beraber faaliyete geçirdiğimiz Yozgat Şehir Hastanesinin ardından Adana Şehir Hastanesinin de hasta kabulüne başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz.”





