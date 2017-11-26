Adana ve Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 197 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ikamette uyuşturucu bulundurulduğu istihbaratını aldı.

Ekiplerin, merkez Akdeniz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyonda ev ve yanında bulunan kümeste yapılan aramalarda 56 poşet içerisinde toplam 197 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

ADANA'DA ESRAR, HAP VE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

AA'nın haberine göre; Adana’da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 39 kilo 732 gram esrar, 25 bin 246 adet uyuşturucu hap ve 4,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriyeli A.M. (50) yönetimindeki otomobili Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen yol izin belgesi bulunmayan Suriyeli sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis, otomobilde narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla detaylı arama yaptı.

Aramada, otomobilin kaporta, hava filtresi ve hoparlörlerin içlerine gizlenmiş 192 pakette 39 kilo 732 gram preslenmiş kalıp halde toz esrar, 29 pakette 25 bin 246 adet uyuşturucu hap ve bir pakette 4,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü A.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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