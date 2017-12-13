Adana ve Şanlurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

Adana'da silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlılara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bazı şüphelilerin silah kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen evlere baskın düzenledi.

Ekipler, operasyonda 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ŞANLURFA'DA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'nın geçtiği habere göre ise, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, polisin silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ruhatsız 2 tüfek, 3 tabanca ve 157 mermi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen Almaşar, Cumhuriyet ve Uğurcuk mahallelerinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel hareket polislerinde destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız 2 uzun namlulu tüfek, 3 tabanca ve bu silahlara ait 157 mermi ele geçirilirken, A.K., S.K., Ö.K., S.E. ve M.A.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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