Olay Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ege Bagatur Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeyen bir genç serinlemek için kanala girdi. Kanalda bir süre sürüklenen genç, daha sonra suda kayboldu.

İHA'nın haberine göre, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri genci arama çalışmalarını başlattı.

Dalgıç polislerinin başlattığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.