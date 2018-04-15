Alınan bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Motorize yunus timleri şüphelendiği otomobile ‘dur’ ihtarına bulundu.

Ancak aracın sürücüsü Davut A. polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak aracını polislerin üzerine doğru sürmeye başladı. Bu sırada sürücü otomobiliyle motorize yunus timlerinin motoruna çarparak kaçmaya devam etti.

‘Dur’ ihtarının yapıldığı yerin 500 metre ilerisinde polis ekipleri otomobile ateş açtı. Araç sürücüsü ve yanında oturan Mehmet İ. yaralanırken, sürücü aracını elektrik direğine vurarak durdurdu. Aracın arka koltuğunda oturan Hakan K. ise koşarak kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.

Yaralılar Seyhan Devlet Hastanesine kaldırırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis şahısların kayıtlarını sorduğunda sürücü Davut A'nın uyuşturucu ve hırsızlıktan kaydı bulunduğunu tespit etti.

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