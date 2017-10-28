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Kültür-Sanat

“Cumhuriyeti Temellendiren Şehir: Adana” izlenme rekoru kırıyor

Adanalılar tarafından çekilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çekilen "Cumhuriyeti Temellendiren Şehir: Adana" adlı kısa film büyük ilgi görüyor

28 Ekim 2017 Cumartesi, 17:05:18

AdaNa Büyükşehir Belediyesi'nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94'üncü yıldönümü için çekilen 'Cumhuriyeti Temellendiren Şehir; Adana' adlı kısa film, sosyal medya aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştı.

Daha önce 'Adana'nın Karpuzu Her Şeye Değer' ve 'Adana'da Deniz Var' klipleriyle sosyal medya platformlarında kentin tanıtımını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kamera karşısına geçti.

DHA'nın haberine göre, Başkan Hüseyin Sözlü, 'Böyle Olur Adanalı'nın Cumhuriyet Videosu' sloganıyla sosyal medyada paylaştığı 3 dakika 40 saniyelik 'Cumhuriyeti Temellendiren Şehir: Adana' adlı kısa filmde 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' türküsünü hemşehrileriyle birlikte söyledi.


ADANALILAR TARİHİ CANLANDIRDI


Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sanat Danışmanı Mahmut Tülek'in yönetmenliğini yaptığı 'Cumhuriyeti Temellendiren Şehir Adana' filminde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk rolünde, oyuncu Mehmet Tokat yer aldı. Kurtuluş Savaşı'ndan kesitler ve Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün Adana'ya gelişinin canlandırıldığı filmde, kentin kültürel mirası olan yapılar doğal plato olarak kullanıldı. 

Tarihi Varda Köprüsü, Adana Garı, Ulu Camii, Ramazanoğlu Konağı, Şakirpaşa Konağı, Tarihi Kız Lisesi binası ve Merkez Park, filme ev sahipliği yaptı.


KURTULUŞ SAVAŞI'NDA ADANA VURGUSU


Başkan Hüseyin Sözlü, yaşlı-genç çeşitli mesleklerden Adanalılar ile Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları filmde, 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' türküsünü söyledi. Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği üyelerinin de rol alıp Türk Bayrağı'nı dalgalandırdığı filmde, Atatürk'ün 99 yıl önce Kurtuluş Savaşı ilhamının Adana'da doğduğunu belirttiği sözü öne çıktı.

ADANALILAR'DAN CUMHURİYET FİLMİ
Adana Büyükşehir Belediyesi'nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94'üncü yıldönümü için çekilen 'Cumhuriyeti Temellendiren Şehir; Adana' adlı kısa film, sosyal medya aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştı. (DHA)

Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919'dan 8 ay önce bir araya geldiği Adanalılar'dan güç alan Atatürk'ün 15 Mart 1923'te Adana ziyaretinde söylediği, "Efendiler; bende bu vakayiin ilk teşebbüs hissi bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur. Ne mutlu Türküm diyene" cümlesini Mehmet Tokat seslendirdi.


İZLENME VE PAYLAŞIM REKORU KIRDI


Filmin Merkez Park'taki sahnelerinde rol alan Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları ve konservatuvar sanatçılarıyla birlikte koro olarak 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa' türküsünü seslendirdi. Başkan Hüseyin Sözlü, çekimleri tamamlanan filmi, sosyal medya hesaplarından yayınladı. İzlenme ve paylaşım rekorları kıran film, iki günde milyonlarca kişiye ulaşıp büyük beğeni topladı.

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