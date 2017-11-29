Adanaspor: 0 - Bursaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk oldu. Yeşil-beyazlı ekip, sahadan 22 yaşındaki futbolcusu Furkan Soyalp'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

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Mücadelenin 11. dakikasında sahne alan Furkan, takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip, 41. dakikada bir gol daha buldu. Ertuğrul Ersoy'un pasında topla buluşan Furkan, topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Bursaspor, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

İki takım 12 Aralık'ta rövanş karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.