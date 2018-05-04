Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Eskişehirspor, ikinci yarı 59. dakikada İbrahim Halil Öner penaltıdan golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin son dakikalarında Fıratcan Üzüm ve Hasan Ayaroğlu ile farkı üçe çıkaran Eskişehirspor 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Eskişehirspor sezonu 41, Adanaspor da 43 puanla tamamladı.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Ata Yıldırım (xx)

ADANASPOR: Hayrullah (xx) (Dk. 88 Özer Enes) - Gökhan (xx), Ahmet (x), Bilal Yener (xx)(Dk. 77 Mustafa x), Atakan (x), Yusuf Fırat (xx) (Dk. 66 Oğuz Han x), Da Silva (xx), Renan (xx), Uğur (xx), Serhat (xx), Bahattin (xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Gökhan (xx) - Fıratcan (xx), Hasan (xxx), Bedirhan (xx), Furgan (xx) (Dk. 81 Cemali x), İsmail (xx), Mevlüt (xx), Semih (xx), İbrahim Halil (xxx) (Dk. 83 Ahmet Zeki x), Mehmet (xx), Andaç (xxx) (Dk. 76 Ömer Faruk xxx)

GOLLER: Dk. 59 İbrahim Halil, Dk. 90 Fıratcan, Dk. 90+3 Hasan (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Renan (Adanaspor) - Mehmet (Eskişehirspor)