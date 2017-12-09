Ligde geride kalan 14 haftada orta sıralarda bulunan iki takımın Adana'daki mücadelesinde kazanan çıkmadı. Mücadelenin ilk yarısında gol olmadı.

Adanaspor ikinci yarıya hızlı başladı ve Oğuz Han Aynaoğlu'nun 52. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, bu golden sadece 4 dakika sonra Tom'la skoru eşitledi. Adanaspor, Gökhan Süzen'le 61. dakikada bir gol daha buldu ve tekrar öne geçti. Elazığspor'da Mertcan Caner Öztürk, 69. dakikada sahne aldı ve maçın skorunu belirleyen golü attı: 2-2.

Adanaspor bu sonuçla puanını 22'ye yükseltirken Elazığspor 20 puana çıktı.

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