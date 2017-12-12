Adanaspor'dan yapılan açıklamaya göre kulüp başkanı Bayram Akgül, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çalıştıran Özköylü ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından teknik direktör Özköylü, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Osman Özköylü, 8 Kasım'da yollarını ayırmıştı.