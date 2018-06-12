ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Barış'la anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hakan Barış, Osman Yereşen Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Bayram Akgül'ün de katıldığı törende 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Hakan Barış, imza töreninin ardından, gelecek sezon Adanaspor forması için elinden geleni yapacağını belirterek, turuncu-beyazlı ekipte olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.