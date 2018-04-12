Ligin 31. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Boluspor, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar gözetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Karafıtınalar, takıma verilen iki günlük iznin ardından Adanaspor maçı hazırlıklarına yeni başladıklarını belirterek, "Adanaspor son oynadığı maçtan sonra biraz rahatladı. Bizim çok da istediğimiz bir şey değildi aslında. Adanaspor'un o stresi yaşamasını isterdik. Adanaspor sezon başında benim favori gösterdiğim takımlardan bir tanesiydi. Kadro yapısı olarak çok güçlü bir kadroları var. Bu rahatlık belki bizim işimize gelmeyebilir." değerlendirmesini yaptı.

"Adanaspor'un kalitesini biliyorum." diyen Karafırtınalar, "Bizim de bir kalitemiz var. Deplasmanda kolay kolay kaybetmiyoruz. Deplasmanda kazanan ikinci takımız. Onu da sürdürmek istiyoruz. İlk 6 içerisinde kalmak ve ilk 2 iddiamızı sürdürmek için Adanaspor'u yenmemiz gerekiyor. Adanaspor ile kaybetmememiz gereken bir maç oynayacağız. İnşallah öyle olacak." şeklinde konuştu.

Karafırtınalar, Boluspor'un Süper Lig özlemini karşılamanın kendilerine nasip olmasını istediğini ifade ederek, "Şu ana kadar yapılan her şey onun uğruna. Bunu sadece ben değil, personelinden, yönetiminden, taraftarından ve futbolcular da çok istiyor. İnşallah bu gurur bize nasip olur." ifadelerini kullandı.