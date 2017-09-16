TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinde Kemal Kılıç yönetimindeki Adanaspor, evinde Sait Karafırtınalar yönetimindeki Manisaspor'u konuk ediyor. Peki Adanaspor - Manisaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maça dair detaylar...
ADANASPOR - MANİSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka'nın yardımcılıklarını ise Önder Yılmaz ve Selahattin Altay yapacak. Saat 20:00'de başlayacak olan mücadele beIN SPORTS MAX 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
- İki takım arasında oynanan son 10 maçta 7 kere Manisaspor, 2 kere Adanaspor kazandı. 1 maç ise berabere sonlandı.
- İki takım arasında oynanan son maçta Manisaspor evinde 2-1 kazandı.
- Adanaspor, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.
- Manisaspor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Adanaspor, oynadığı son 5 maçta 6 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.
- Manisaspor, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, 8 gol yedi.
- Adanaspor, evinde oynadığı son maçta Ümraniyespor'u 2-1 yendi.
- Manisaspor, deplasmanda oynadığı son maçta Gaziantepspor'a 4-1 kaybetti.
- Adanaspor'da en golcü isimler arasında 2'şer gol ise Magaye Gueye ve Bahattin Köse, 1 gol ile de Abdulaziz Solmaz bulunuyor.
- Manisaspor'da en golcü isimler arasında 2'şer golle Mustaf Sevgi, Daniel Dimov ve Axel Meye bulunuyor.
SON MAÇ KADROLARI
Adanaspor: Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Onur Akbay, Digao, Didi, Gökhan Meral, Yener Arıca, Tevfik Altındağ, Renan Foguinho, Abdulaziz Solmaz, Bahattin Köse
Manisaspor: Emrullah Şalk, Daniel Dimov, Ümit Yasin Arslan, Abdülkadir Korkut, Hikmet Balioğlu, İsmail Haktan Odabaşı, Berkay Samancı, Mustafa Sevgi, Metin Yüksel, Axel Meye, Slavko Perovic
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