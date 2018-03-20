Adapazarı Kaymakamlığı'na elinde bıçakla giren 34 yaşındaki Eyüp Ş., boşandığı eşinin 36 yaşındaki yeni kocası Bekir A.'yı bacağından bıçakladı.



DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Karaosman Mahallesi Eksi Hendek Caddesi'nde bulunan Adapazarı Kaymakamlığı binasında meydana geldi. Bekir A. eşiyle birlikte kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birimine bir işlem için geldi. Bu sırada kaymakamlık binasına giren Eyüp Ş., içeride boşandığı eşinin kocası Bekir A.'ya saldırdı. Üzerindeki bıçağı çıkaran Eyüp Ş., Bekir A.'yı sol bacağından bıçakladı. Bekir A. yere yığılırken, ilk müdahaleyi kaymakamlıkta bulunan vatandaşlar yaptı.

Eşini kanlar içerisinde gören kadın sinir krizleri geçirerek, boşandığı eşine hakaretler savurdu. Bir vatandaş kemerini çıkarıp, kan kaybını durdurmak için yaralının bacağına sardı. Kaymakamlığa gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Bekir A.'yı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bekir A. tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaymakamlık binasında polise teslim olan Eyüp Ş., emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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