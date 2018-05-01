Saadet Partisi, 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adayını bugün açıklayacak.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, aday, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’nde, saat 10:00 başlayacak tanıtım toplantısında duyurulacak.

Açıklamasında ‘Seçimle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yaptığını ve titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare, görüşmeler neticesinde adayın belirlendiğini’ belirten Saadet Partisi, üyeleri arasında bir temayül yoklaması yaparak dört ismi oylamaya sunmuştu.

Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı "Saadet kart" üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylamaya sunduğu isimler şunlardı:

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

AK Parti'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

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