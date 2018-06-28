Her sınavda adayların hata yapmasına neden olan sorular ‘en basitleri’ oluyor. Aday bu tür sorularda kendine çok güvendiği için kalem kullanmadan işlemleri kafasından yapıyor. Acele etmek ve dikkatsizlik hataların en büyük nedeni.

SINAVA giren adaylar özellikle “en kolay” sorularda hata yapıyor. İşlem gerektiren sorularda kalem kullanmamak hataların başında geliyor. Bu yüzden de en basit sorularda bile kalem kullanıp işlemleri kontrol etmelisiniz.

Başta fizik olmak üzere çok kolay sorularda “Bu kadar kolay olamaz” dediği için sorunun altında “bit yeniği” aramaya başlıyor. Hem bu yüzden zaman kaybediyor hem de hatanın nerede olduğunu bulmaya çalışırken, yanlış seçeneğe yöneliyor. Oysa sıralama sınavlarında çok zor soru olabileceği gibi çok kolay soruların da yer alacağını, bu tür sorularla karşılaşmanın “normal” olduğunu unutmamamız gerekiyor.

ACELE VE DİKKATSİZLİK HATA KAYNAĞI

Adayların acele etmesi ve dikkatsizlikleri sınav hatalarının kaynağını oluşturuyor. Soruyu sonuna kadar okumamak ve sorunun ne istediğini anlamadan çözmeye çalışmak da yine adayların hata yapmasına neden oluyor. Sizler için hangi testlerde ne tür hatalar yapıldığını Fen Bilimleri Eğitim Kurumları rehberlik uzmanlarıyla derledik...

‘MATEMATİK’TE SAYI VE PROBLEMLERE DİKKAT

Sayılar ve problemler konuları çok önemli. Soruları çözerken okuduğunuzu anlamalısınız. Bazen hızlı okunduğu için malum zamanı yetiştiremeyeceğiniz kaygısı yüzünden yapılıyor bu hızlı okumalar ama bu da sorunun anlaşılmasını engelliyor. Bu yüzden zamanı da göz ardı etmeyin ama soruyu çözebilmek için de anlamanız gerektiğini unutmayın. Matematikte işlem hatalarına da dikkat edin. En basit işlemlerde bile kalem kullanın.

Problem tarzı güncel sorularda soru hatalı kuruluyor. Bu yüzden de sonuca ulaşılamıyor. Ayrıca daha çok okuduğunu anlama, anladığını işleme geçirebilme becerisi ve hızlı olmayı gerektiren sorularda da adaylar hata yapabiliyorlar.

SORULARIN NİTELİĞİ DEĞİŞTİ

Soruların son yıllarda niteliği değişti. Sorular daha kapsamlı, anlatılan bilginin kavranıp kavranmadığına yönelik oluyor. Yani öğrenci soruyu okuyacak, anlayacak, işleme geçirecek ve çözecek. Sorular son birkaç yıldır birkaç işlem içeren şekilde soruluyor. Birbirinin içine geçmiş konular var. Yani birkaç konu aynı anda soruluyor. Eleyici, ispat isteyen, bir şeyin nedenini irdeleyen sorular yer alıyor. Problem modelinde Türkçe’yi matematik diline ve sonuçta işleme çevirmek gerekiyor. Matematik dilini bilmek bu noktada önem kazanıyor.

‘GEOMETRİ’ SORULARI GÖRMEYİ DE İSTİYOR

Geometri dersi bilgi sahibi olmanın yanında görmeyi de gerektiren bir ders. Bu özelliği yani görmeyi kazanmanın yolu çok soru çözmekten geçer. Soruyu çok çabuk ve anlamadan okumak hatta okumayı üstünkörü yapıp çözmeye geçmek geometri testinde hata yapmaya neden olur.

‘TÜRKÇE’DE HATA ANLAM SORULARINDA ÇIKIYOR

Türkçe testinde en çok anlam sorularında hata yapılıyor. Anlam soruları paragraf, sözcükte anlam ve cümlede anlamdan oluşuyor. Anlam soruları uzun paragraflardan oluştuğu için iyi konsantre olmayı gerektiren nitelikte sorular. Türkçe’de anlam bilgisinde en çok dikkatsizlikten dolayı hata yapılıyor. Bu sorular öğrencilerin kelime dağarcığını yoklayacak nitelikte. Sanatsal ve edebi kültürünü yoklayıcı sorulardan oluşuyor. Öğrencilerin öncelikle bu kullanımları bilmeleri gerekiyor. Belli bir kültür birikimi olan öğrencinin zorluk çekmeyeceği ancak bundan yoksun olanları eleyen sorular olarak da nitelendiriliyorlar.

Dil bilgisi, ses bilgisi, yazım ve noktalama kurallarıyla ilgili sorular sınavın bilgi içeren bölümü. Bilgi soruları düzenli bir çalışmayı gerektiriyor. Bu soruları düzenli olarak çalıştığınızda rahatlıkla çözebilirsiniz. Türkçe soruları giderek sözcük sayısı olarak artmakta, bu durum kısa sürede en çok soruyu çözmeyi gerekli kılıyor.

YKS SORULARININ TÜMÜ AÇIKLANACAK

ÖSYM, bu hafta sonu düzenlenecek YKS sorularının tümünü 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayınlayacak. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS’nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşabilme imkânı sağlanacak.

‘FİZİK’TE SORUNUN BAĞLANTISINI KURUN

Sorula rı çok dikkatli okumalısınız, soru ve şekil arasındaki bağlantıyı soruyu okurken kurarak hem zaman kazanmalı hem de istenen bilgiye nasıl ulaşabileceğinizi düşünmelisiniz. Fizikte bazı sorular çok kolay olacaktır. Bu sorularda hata aramayın.

Sorularda altı çizili sözcüklere dikkat etmelisiniz.

Örnek: .............hangileri doğru değildir?

Yine sorularda kısıtlamalara dikkat etmelisiniz.

Örnek:..........ortamda sürtünmeler önemsenmediğine göre

‘KİMYA’DA BİLGİ YORUMLAMA HATASI

Kimya sorularında bilgiyi yorumlama konusunda hata yapılıyor. Ama yine soruyu doğru okumamaktan kaynaklanan hatalar çoğunlukta oluyor. Soruyu yarısına kadar okumak yapılan hatalardan bir diğeri. Soruyu okuduktan sonra 1-2 saniye durmalı ve işlemi sakin yapmalısınız. “Çabuk olmalıyım”, “Hızlı çözmeliyim” dediğinizde hata yapma oranı artıyor.

Her soru dikkat gerektirir. Soruyu küçümsememek gerektiği gibi büyütmemek de gerekir. Dikkat edilmediğinde en basit konunun en basit sorusunda hata yapılabilir. Sakin olmak, kendine güvenmek, soruyu okuduğunda çözmeye başlamadan 1-2 saniye soruyu özümsemek, soruyu küçümsememek ya da çok büyütmemek, soruyla zıtlaşmamak da istenilen başarıya ulaşmak için çok önemli.

‘BİYOLOJİ’ İÇİN GRAFİKLERE DİKKAT EDİN

Bilginin yorumlandığı sorular, birden fazla konuya ait bilgiyi içeren sorular ve grafik yorumlama soruları genellikle hata yapılan soru türleri. Biyolojinin her konusundan üniversite sınavında soru gelebilir. Bu nedenle tüm biyoloji konularındaki önemli ayrıntıları sınava girmeden son kez tekrar etmeliler. Hata yapmamak için öncelikle soruları dikkatli okumak gerekir. Dikkatli okumadan, doğru yorumlamadan soruları çözmeye başlamak hataları da beraberinde getirir.

‘TARİH’TE KAVRAM BİLGİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRİN

Kavram bilgisi eksik olduğu için bu tarz sorularda daha çok hata yapılıyor. Ayrıca son yıllarda bilgi ile kavramı eşleştirmeye yönelik sorular yöneltiliyor. Bu soruların adayları zorladığı görülüyor. Önemli kavramları yazarak çalışabilirsiniz, özellikle de İnkılap Tarihi konularını gözden geçirmek faydalı olur.

‘COĞRAFYA’ İÇİN ÖNEMLİ YERLERİ ÖĞRENİN

En fazla hata yer kavramıyla ilgili sorularda yapılıyor. Türkiye ve dünyada önemli yerleri öğrenin, bunlar nerede bakın. Çünkü genel olarak hatalar bu tür sorularda çıkıyor. Grafik veya tablo soruları da hata yaptırıyor. Verilen bilgiyi okumadan soruyu çözmeye çalışmak hata nedeni. Türkiye’nin ekonomik faaliyetleri ve yer kavramı ile ilgili bilgileri tekrarlayabilirsiniz.

‘FELSEFE’ SORULARI YANLIŞ OKUNUYOR

En çok hata yaptıran sorular şöyle: “Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi eleştirilmektedir?” “Hangisine karşı çıkılmaktadır?”

Soru yöneltme cümlesinin başını dikkatle okurken sonuna doğru uydurup tamamlama eğilimine giriliyor ve soru şöyle algılanıyor: “Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi dile getirilmektedir?”

Bu yüzden önce tüm sorularda paragraftan önce yöneltme cümlesi dikkatle okumalı. Sorunun ne istediği iyi anlaşılmalı. Tüm seçenekler gözden geçirilmeli, çünkü ilk düşündüğünüz güçlü bir çeldirici olabilir.