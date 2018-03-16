Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, 18 Mart Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertli takımda şampiyonluk yolunda önemli bir viraj sayılabilecek bu mücadele öncesinde Emre Belözoğlu ve Epureanu'nun eksiklikleri can sıkarken, iki maçtır sakatlığından dolayı oynayamayan Arda Turan'ın ise siyah-beyazlılara karşı forma giymesi bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş karşısında çok şey beklediği isimlerin başında da Adebayor geliyor.
Özellikle Emre'nin yokluğunda tecrübesiyle takımdaki liderlik vasfını yüklenecek olan Togolu yıldız, ileri uçta ortaya koyacağı performansla da turuncu-lacivertli ekibin gol yollarındaki en büyük silahı olacak. Bu sezon ligde geride kalan 26 müsabakanın 22'sinde ter döken 34 yaşındaki futbolcunun 12 golü, 1 de asisti bulunuyor. Adebayor'dan sonra skor anlamında takıma en fazla katkı sağlayan isim olarak deneyimli stoper Epureanu dikkat çekiyor. Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Kartal'a karşı sahadaki yerini alamayacak olan Moldovalı oyuncu, şu ana kadar 23 karşılaşmada 5 gol attı.
BEŞİKTAŞ'TA FORVETLER SUSKUN, ORTA SAHALAR ATIYOR
Devre arası transfer döneminde Cenk Tosun'u Everton'a veren Beşiktaş, milli futbolcunun yokluğunu doldurmakta hala zorluk çekiyor. Kara Kartal'ın Cenk'in gidişinde sonra Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Vagner Love, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 6 lig mücadelesinde 2 gol attı. Beşiktaş'a transferiyle taraftarda heyecan uyandıran ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Negredo da Süper Lig'de sahada olduğu 25 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Mustafa Pektemek'in ise golü bulunmuyor.
Şenol Güneş'in takımında forvetlerin yapmakta zorlandığı işi yani gol atmayı bu sezon orta sahalar üstleniyor. Beşiktaş'ın yetenekli futbolcusu Anderson Talisca, Spor Toto Süper Lig'de 24 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırırken, 3 tane de asist yaptı. Siyah-beyazlı ekibin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Brezilyalıyı, Babel izliyor. Hollandalı, ligde 23 maçta bin 885 dakika oynadı ve 9 gol kaydetti.
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