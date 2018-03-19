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Türk oyuncuların durumuna da değinen Togolu forvet, “Türk oyuncular çok çalışmıyor demiyorum. Bence bu, çalışma isteğinin biraz eksikliğinden kaynaklanıyor. 33 yaşındayım, yaşça büyük olduğum Türk oyunculardan daha fit durumdayım, demek ki bu işte bir yanlışlık var” ifadesini kullanmıştı.