Adebayor'dan Van Persie itirafı

Emmanuel Adebayor’dan Robin Van Persie ile ilgili şok sözler... Togolu yıldız Fransız So Foot Gazetesine verdiği röportajda “Arsenal’den ayrılmam çok karışıktı. Ben ayrılmak istemiyordum. Çok şaşırmıştım çünkü takımda beni sevmeyen tek kişi Robin van Persie idi. Ben de onu sevmezdim ama sahada profesyonel bir ikili oluyorduk’’ diye konuştu. Adebayor, “Türkiye’deki terör olaylarından korkmadın mı?’’ sorusuna ise “Er ya da geç öleceğim. Arkadaşlarım, bana dikkat etmemi söyledi. Restorantlara saldırıyorlar. Yemek yemeyelim mi? Havalimanlarına saldırıyorlar. Seyahat etmeyelim mi? Neresi güvende ki? Her sabah kalktığımda Allah’a dua ediyorum ve ruhumu ona teslim ediyorum” ifadelerini kullandı.

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