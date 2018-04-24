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Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ülkesi Togo'ya döneceğini sözlerine ekleyen Emmanuel Adebayor, "Toplumun bana ihtiyaç duyduğu örnek birey olmak istiyorum. Gençler, daha fazla seçme şansına sahip olmalı. Kariyerimin sonunda Togo'ya döneceğim, oraya katkı sağlamak için.. Orada daha fazla okul ve akademiye ihtiyaç var. Afrika harika bir yer, ancak orası için yapacak daha çok şey var. Barışı ve oranın daha çok ihtiyacı olan fırsatları düşlüyorum. Futbol, korunması gereken bir rüya, ama bu kolay değil" diye konuştu.