Adebayor'un golünden sonra ortalık karıştı!

Adebayor'ün golü sonrasında Kayseri'de saha karıştı...

Kayserispor ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede Adebayor'un attığı golle durum 1-1'e geldi. Bu golün ardından ortalık bir anda karıştı. Kayserisporlu oyuncular Adebayor'un golüne 'elle oynama' itirazında bulundular ve uzun süre hakeme itiraz ettiler.

Yedek kulübesinde ise Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica çılgına döndü ve 4. hakeme yoğun itirazda bulundular. Bu itirazlar sonuç vermedi ve Başakşehir'in golü hakem tarafından verildi.

Kayserispor-Medipol Başakşehir

Adebayor

Sumudica