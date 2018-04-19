Adem Kılıççı, Survivor 2018 yarışmasının Ünlüler takımında mücadele veriyor. Başarılı performansı ve hırslı mücadelesi ile göz dolduran Adem Kılıççı'nın hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşındadır? İşte Adem Kılıççı'nın hayat hikayesi...

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

1986'da Ağrı'da doğdu. 32 yaşındadır. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir.

2001 Avrupa Şampiyonası 2.si 2009 Akdeniz Oyunları 2.si 2011 Avrupa Şampiyonası 2.si 2013 Akdeniz Oyunları 1.si 2014-2015 AIBA APB Proboxing Dünya Şampiyonu olmuştur. 2008 Pekin ve 2012 Londra olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmiştir Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenliği yapmaktadır.

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