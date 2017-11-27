Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında? Survivor 2018 yarışmacısı Adem Kılıççı

Programı hazırlayıp sunan Aun Ilıcalı’nın açıkladığı son 3 isim arasından yer alan Adem Kılıççı, Survivor 2018’de bir kez daha büyük ödül için yarışacak. Adem Kılıççı, Survivor 2017’de büyük ödülü son anda kaybederek ikinci olmuştu. Adem Kılıççı’nın Survivor’dan önceki hayatı ise başarılarla dolu. Türkiye’de çok önemli bir boksör olan Adem Kılıççı, birçok uluslararası musabakada Türkiye’yi başarıyla temsil etti.
Ağrı’da 5 Mart 1986 tarihinde doğan boksör Adem Kılıççı İstanbul’da bulunan Fenerbahçe Boks şubesinde boks kariyerini devam ediyor. 1.89 metre boyunda olan Adem Kılıççı, kariyeri boyunca pek çok madalya kazanarak Türkiye’yi de gururlandırdı. 2004 yılında Dünya Boks Şampiyonası’nda Türkiye adına yarışan boksör gümüş madalya kazandı. 2007 yılında düzenlenmiş olan Dünya amatör Boks Şampiyonasında da bronz madalya almaya hak kazandı. 2008 yılında Yaz Olimpiyatları çerçevesinde 69 kiloda mücadele etmiş olduğu İngiliz boksör Billy Joe Saunders’e 14-3’lük skor ile yenildi ve Türk boksör 2008 Yaz Olimpiyatlarına veda etmiş oldu.
İtalya’nın Pascara kentinde düzenlenmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, gösterdiği performans sayesinde 2009 yılında yarışmalardan gümüş madalya ile ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da düzenlenmiş olan Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda da katıldığı müsabakalar sonrasında gümüş madalya alan Türk boksör Adem Kılıççı, başarılarını 2012 yılında da sürdürdü. 2012 yılında gerçekleştirilen Londra Olimpiyatları’nda yapılan testler sonucunda kanında yasaklı maddeye rastlanan Adem Kılıççı, bundan dolayı Londra Olimpiyatları’ndan diskalifiye edildi. Olimpiyat müsabakaları sonucunda almış olduğu dereceler de iptal edildi. 2012 yılının ardından da 2013 yılında Akdeniz Oyunları’nda altın madalya almaya hak kazandı.
Türk boksör, 2014-2015 Dünya Boks Federasyonu tarafından gerçekleştirilen APB Profesyonel Boks Liginde dünya şampiyonu olmuş ve Rio’da düzenlenecek Olimpiyatlar için katılım hakkı kazandı. Ancak kanının içinde yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle Türk boksör Adem Kılıççı Rio’ya gidemedi.
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