Adem Kılıçcı kimdir? Survivor Adem Kılıçcı nereli ve kaç yaşında? soruları Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Milli boksör olan Adem Kılıçcı ‘Yarım kalan hikayemiz var' sözleri ile Survivor 2018 All Star'a iddialı bir giriş yapmıştı. İşte madalya sahibi eski milli boksör Adem Kılıçcı hakkında merak edilenler...

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Kılıççı'nın boyu 1.89 olup, spora karşı merakı küçük yaşlarda başlamıştır. İstanbul'a gelen Kılıççı, Fenerbahçe altyapısında ‘boks' alanında kendini geliştirmiştir. Başarıları ise; 2004 yılında Dünya Boks Şampiyonu'nda gümüş madalya, 2007 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya, 2009 yılında yapılan Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya, 2013 yılında Akdeniz Oyunlarında altın madalya kazandı.

SURVIVOR 2017’DE FİNALE KALMIŞTI

Survivor 2017'de finale kalan Adem Kılıççı, ikinci oldu. Ogaday Çalışkan ise şampiyon oldu. Kılıççı'nın yarışmadaki sözleri, başarıları, tartışmaları gündemde kendini korumuştu. Yarışmada kendisiyle ilgili şu açıklamaları dikkat çekmişti: Biz buraya hasret çekmeye geldik, açlık çekmeye geldik, gurbet çekmeye geldik, her türlü entrikaya, her türlü yalana göğüs germeye geldik. Hayatı geriden gelip yakalamayı seven bir insanım.

‘YARIM KALAN HİKAYEMİZ VAR'

Survivor 2017’ye ünlüler takımından katılan Adem Kılıççı, Ogeday ile birlikte canlı SMS oylamasına çıkmış halk oylaması sonucunda Survivor 2017 ikincisi olmuştu. Survivor All Star 2018 yarışması başlarken yaptığı “Yarım kalan bir hikayemiz var” sözleriyle bu sene de iddialı olduğunu belirtmişti.

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