Adem Kılıççı için Survivor izleyicileri internette araştırmasını sürdürüyor. Survivor'da gösterdiği performansla dikkat çeken isimler arasında yer alan ve Survivor 2018 All Star'da da Ünlüler takımında yarışan Adem Kılıççı hakkında vatandaşlar bilgi edinmek istiyor. Peki Adem Kılıççı kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler Adem kimdir?

ADEM KILIÇÇI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 (32 yaşında) tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. 1,85 boyunda olan Kılıçcı, İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Boks sporuyla uğraşan Adem Kılıçcı, Survivor'un 2017 sezonunda yarıştı ve burada Ogeday ile finale kalarak ikinci oldu. 2004 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

2007'de Chicago'nun ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya aldı. 10 Ağustos 2008 tarihinde 2018 Yaz Olimpiyatlarında, 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a 14-3 yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.

2009 yılında İtalya'nın Pescara şehrinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Kılıçcı, 2011'de Ankara'da Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

2012'de Londra Olimpiyatları'na katıldı. 1 Şubat 2017 tarihinde doping testinde, dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Olimpiyatlardan diskalifiye oldu. Diskalifiye olması nedeniyle aldığı 5'incilik derecesi de iptal edildi.

2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan Kılıçcı, 2014-15 Dünya Boks Federasyonu'nun (AIBA) düzenlediği APB Profosyonel Boks Ligi'nde Dünya Şampiyonu olarak Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı. Fakat numunesinde yasaklı maye rastlanması nedeniyle Olimpiyatlara katılamadı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER