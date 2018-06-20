Geçmiş yıllarda katıldığı Survivor'da hırsıyla ve mücadele azmiyle tanınan Adem Kılıçcı, bu yıl da Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri. Survivor Adem daha önce yer aldığı yarışmaya yeniden katılarak yarım kalan hedefini tamamlamaya çalışıyor. Vatandaşlar ise, Adem Kılıçcı'nın kim olduğunu, özel hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında ve nereli?

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.

BAŞARILARI...

İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.