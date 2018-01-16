Adem Turan'ın ilk deneme kitabı "R Kuşağı" satışa çıktı. Cenevre Fikir Sanat yayınevinde basılan "R Kuşağı" 106 sayfa olarak 15 Ocak'ta satışa sunuldu.

"R KUŞAĞI" HAKKINDA

"R kuşağ’ındaki herkes bir başkası gibi yaşar. Çünkü çamura batmış varlıkları vardır ve onu temizleyemeceklerini bilirler. Bu yüzden bir başkası gibi görünerek kendi varlıklarını saklayabildiklerini düşünürler. R kuşağı’nda yaşayan insanlar için yeni bir şey almak çok kolaydı. Çünkü insanlar özgürlükleri karşılığında para kazanabiliyorlardı. Ve bu kazandıkları paralarla yeni şeyler alarak kendilerini özgür hissediyorlardır."

ADEM TURAN KİMDİR?

Adem Turan, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde Gazetecilik, Anadolu Üniversitesi'nde Fotoğrafçılık bölümünden mezun olan Turan, Arel Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Adem Turan 10 yıldır aktif olarak profesyonel fotoğrafçılık yapmaktadır.

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