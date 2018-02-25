Adı: Zehra konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Adı: Zehra ilk bölümüyle bu akşam izleyiciye merhaba dedi. Adı: Zehra’da, Göçmen Türk kızı Zehra’nın Berlin’deki yoksul ve bağnaz ailesinin evinde başlayıp, İstanbullu zengin bir ailenin sırlarla ve korkunç bir suçla gölgelenmiş konağında devam eden inanılmaz öyküsü anlatılıyor. İşte Adı: Zehra ilk bölüm özeti ve 2. yeni bölüm fragmanı...

ADI: ZEHRA 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Adı: Zehra ilk bölümü bu akşam FOX TV’de yayınlandı. Adı: Zehra’nın ilk bölümü oldukça etkileyici geçti. İzleyici dizi biter bitmez 2. yeni bölümünü araştırmaya başladı. Sona eren bölüm sonrasında Adı: Zehra 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Adı: Zehra 2. yeni bölüm fragmanı;

ADI: ZEHRA İLK BÖLÜM ÖZETİ

Almanya’daki yoksul ve katı kuralları olan ailesinin evinde yaşayan Türk kızı Zehra’nın ne bir kimliği ne de hayatı üzerine bir söz hakkı vardır. Babası ve ağabeyi onu, para karşılığında istemediği bir adamla evlendirmek istemektedir, fakat Zehra’nın gönlü Kadir adlı bıçkın bir gençtedir.

Düğün günü gelip çattığında dayanamayıp sevdiğine kaçan Zehra, bu kaçma kovalama sonucunda önce ailesinin eline düşer, ardından da ailesinin namusunu kirlettiği gerekçesiyle bir otobanda ölüme terk edilir! Ancak hayatın onun için hazırladığı sürprizler henüz sona ermemiştir. Beklenmedik olaylar sonucu Zehra’nın yolu, geçmişi sırlarla ve korkunç bir suçla örülü İstanbullu bir aileyle kesişir.

ADI: ZEHRA OYUNCU KADROSU

Adı: Zehra oyuncu kadrosunda Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan, İnanç Konukçu, Seda Güven, Hakkı Ergök, Emre Kıvılcım, Ali Meriç, Güneş Hayat, Sohel Altan Gol ve Ülkü Hilal Çiftçi yer alıyor.

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