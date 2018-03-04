Adı: Zehra 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Adı: Zehra'da heyecan gittikçe artıyor ve izleyicinin merakı da her bölümde katlanıyor. İşte Adı: Zehra 3. yeni bölüm fragman ve son bölüm özeti...

ADI: ZEHRA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ADI: ZEHRA 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Korkut Ali annesini aramak için bir televizyon programına çıkmıştır. Program ona hiç tahmin etmediği bir gerçeğin kapısını aralar, Korkut Ali'yi bambaşka bir dram beklemektedir. Bu durum acısını daha da artırırken annesine de giderek yaklaşmaktadır. Tolga ve Eda aşkında sular durulmaz. Ceylan karşılıksız aşkının acısını bir yana bırakmış, Tolga’nın mutluluğu için çırpınmaktadır. Bu yüzden babasının son günlerdeki garip haline dikkat edemez bile. Korkut Ali se yıllar önce bırakıldığı yetimhanenin kapısından içeri girerken, hayatının aşkına ve her şeyden önemlisi annesinin büyük gerçeğiyle karşılaşacağının farkında bile değildir.

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