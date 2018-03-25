Adı Zehra 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dün akşam 5. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Adı Zehra dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına Serkan'ın hapse girmesi damga vuruyor. Peki Adı Zehra 6. bölümde neler yaşanacak? İşte Adı Zehra 6. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

ADI ZEHRA YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA SERKAN HAPSE GİRİYOR

Oyuncu kadrosunda Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan, İnanç Konukçu, Seda Güven, Hakkı Ergök ve Emre Kıvılcım gibi isimlerin yer aldığı Adı Zehra dizisi, 5. bölümüyle dün akşam ekrana geldi.

Sona eren 5. bölüm sonrasında da yeni bölüm ipuçları içeren 6. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Adı Zehra 6. bölüm fragmanı;

ADI ZEHRA 5. BÖLÜM

Bayram’ın söyledikleri sonrası deliye dönen Şule, Zehra’nın peşinde kimlerin olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Şule, Bayram’la yüzleşecektir! Zehra ise artık Hande’ye bu evde kötü bir şey olduğuna emindir. Ona ne olduğunu ve Hande’nin nereye gittiğini öğrenmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Hande gibi davranmaya devam eden Zehra, elindeki ipuçlarından yola çıkacaktır. Öte yandan Salih, Zehra’nın nerede olduğunu bulmaya çok yaklaşmıştır. Yolu önce Genco’yla ardından da Kadir’le de kesiştiğinde olaylar geri dönülmez biçimde karışacaktır...

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