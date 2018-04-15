Adı Zehra yeni bölüm fragmanında, Genco ile Zehra yakınlaşması artık gözle görülür düzeye geliyor. Ceren'in Serkan'dan intikam almak için girdiği yol Serkan ve Leyla'yı zora sokacak. İşte Adı Zehra son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

ADI ZEHRA 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ADI ZEHRA 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan’la ilgili öğrendiği gerçeklerin şokunu yaşayan Zehra’nın aklında yeni soru işaretleri vardır. Hayal’le konuşur ve iki genç kadın birlikte hareket etmeye karar verirler. Hayal’in hatırlayacağı bir şey, Hande’yle ilgili gizemin çözülmesine yardımcı olabilecektir. Ayrıca Zehra, Genco’yla yakınlaşmaya devam etmektedir. Çünkü Genco’nun ona bir sürprizi vardır! Öte yandan Ceren, Serkan’ın kendisini Leyla’yla aldattığını öğrenmiş ve Leyla’dan da Serkan’dan da intikam almak için plan yapmıştır. Her şeyi deneyen Ceren, emeline ulaşabilecek midir? Zehra’nın neyin peşinde olduğunu araştıran Şule’yse, kendisinin de bilmediği korkunç bir sırrı öğrenir. Bu sır, Şule’ye umulmadık şeyler yaptıracak, her şeyi ve herkesi geri dönülmesi güç bir noktaya getirecektir...

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