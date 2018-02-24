Adı: Zehra FOX TV'de bu akşam ekranlara gelecek ilk bölümüyle izleyiciye merahaba diyecek. İlk bölüm çekimleri Berlin'de yapılan dizi heyecan dolu fragmanıyla da izleyicinin dikkatini çekti. Dizide göçmen Türk kızı Zehra’nın Berlin’deki yoksul ve bağnaz ailesinin evinde başlayıp, İstanbullu zengin bir ailenin sırlarla ve korkunç bir suçla gölgelenmiş konağında devam eden inanılmaz öyküsü anlatılıyor. Peki Adı: Zehra'nın oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Adı: Zehra ile ilgili merak edilen her şey haberimizde.

ADI: ZEHRA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Konusuyla ve ilk bölüm fragmanıyla izleyiciyi etkileyen Adı: Zehra'nın başrollerinde Zeynep Çamcı, Hatice Aslan, Alican Yücesoy, İnanç Konukçu yer alıyor.

ADI: ZEHRA KONUSU

Berlin’de; tutucu bir Türk ailesinin kızı olarak dünyaya gelen 23 yaşındaki Zehra Şimşek’in yaşadıkları ne planlanabilir ne de yeryüzündeki herhangi biri, onun yaşadıklarını hayal edebilirdir! Dizi, Göçmen Türk kızı Zehra’nın Berlin’deki yoksul ve bağnaz ailesinin evinde başlayıp, İstanbullu zengin bir ailenin sırlarla ve korkunç bir suçla gölgelenmiş konağında devam eden inanılmaz öyküsünü anlatır.

Ailesinin namusunu kirlettiği gerekçesiyle bir otobanda ölüme terk edilen ve bir kimliği bile olmayan genç Zehra, ardı ardına gelen olaylar sonucunda yedi yıldır kayıp olan Hande adlı bir kızın yerine geçer. Üstelik kayıp kızın annesi de Almanya’ya, Türk konsolosluğuna davet edilmiş ve Zehra’yı kızı olarak teşhis etmiştir! Kızını bulduğu için sevinç içinde olan anne, Zehra’yı alıp, İstanbul’a götürür.

Zehra, başına daha büyük dertler açılacağını bilmeden İstanbul’a gider. Ama aklında binlerce soru vardır. Bir anne öz kızını nasıl olup da tanıyamamıştır? Sahiden Zehra’yı kızına mı benzetmiştir? Her şeyden önemlisi, gerçek Hande’ye ne olmuştur? Bu aile neyi gizlemektedir?

Bir yandan peşindeki babası ve ağabeyinden kaçan, bir yandan da öz annesini merak eden Zehra, yeni ailesi hakkındaki sırları öğrendikçe, hem kendi hayatı giderek daha da tehlikeye girecek, hem de aşkı yeniden keşfedecektir.

ADI: ZEHRA İLK BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Almanya’daki yoksul ve katı kuralları olan ailesinin evinde yaşayan Türk kızı Zehra’nın ne bir kimliği ne de hayatı üzerine bir söz hakkı vardır. Babası ve ağabeyi onu, para karşılığında istemediği bir adamla evlendirmek istemektedir, fakat Zehra’nın gönlü Kadir adlı bıçkın bir gençtedir.

Düğün günü gelip çattığında dayanamayıp sevdiğine kaçan Zehra, bu kaçma kovalama sonucunda önce ailesinin eline düşer, ardından da ailesinin namusunu kirlettiği gerekçesiyle bir otobanda ölüme terk edilir! Ancak hayatın onun için hazırladığı sürprizler henüz sona ermemiştir. Beklenmedik olaylar sonucu Zehra’nın yolu, geçmişi sırlarla ve korkunç bir suçla örülü İstanbullu bir aileyle kesişir

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