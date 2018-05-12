Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Gevrek, "Galatasaray'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Güçlü bir takım. Sahasında çok iyi oynayan ve bu sezon maç kaybetmeyen bir ekip. Maçın ilk bölümünde şansız iki gol yedik. Biraz direncimiz düştü ama ikinci yarı çok iyi toparladık. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Buradan puan ya da puanlarla dönmek istemiştik ama maalesef yenildik" dedi.
"GALATASARAY BAŞKANLIĞINA ADAY BİRİSİNİN ÇIKIP BUNU SÖYLEMESİ BENCE YAKIŞIR BİR DURUM DEĞİL"
Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Ali Fatinoğlu'nun Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolculara 200 bin lira galibiyet primi verileceği şeklindeki iddiaların olduğuna yönelik ifadelerinin sorulması üzerine Başkan Adil Gevrek, "Bu tür aslı astarı olmayan iddiaları ortaya atanların, çıkıp bunu kanıtlaması lazım. Galatasaray başkanlığına aday birisinin çıkıp bunu söylemesi bence yakışır bir durum değil. Biz bu tür şeyleri yakışır bulmuyoruz. Malatyaspor'un prim sistemi belli. Bugün de aynı prim sistemiyle oynadılar. Malatyaspor bugüne kadar hakkı ve hukukuyla top oynamış bir takım. Bu iddialar nedeniyle üzüldüm. Bu doğru bir şey değil. Galatasaray çok büyük bir camia. Galatasaray'a başkan adayı olan birinin çıkıp bu iddialarda bulunması çok üzücü. Yazıklar olsun" diye konuştu.
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