Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Konukoğlu, ligin ikinci yarısında 33 puan toplayıp önemli işler başaran bir ekip olarak bugünlere geldiklerini söyledi.

Ligin ikinci yarısındaki ilk 6 maçı kazandıklarını hatırlatan Konukoğlu, benzer bir performansı play-off maçlarında ortaya koymak istediklerini vurguladı.

Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları olarak hedefe kilitlendiklerini anlatan Konukoğlu, şöyle konuştu:

"Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın. El birliğiyle bu işi başaracağız. Artık hiçbir maçın geri dönüşü yok. O yüzden bizim herkese ihtiyacımız var. Kenetlenirsek bu işi başarırız. Bunun için de Gaziantep halkına ihtiyacımız var. Bu nedenle cuma günü oynanacak maçta tribünlerin dolmasını istiyoruz. Saati de hiç kimsenin işine engel olmayacak şekilde. O yüzden bu önemli maçta taraftarımızın gücüyle ilk galibiyeti almak istiyoruz."

Konukoğlu, taraftarın maça gelebilmesi için bilet fiyatlarının yanı sıra ulaşım konusunda da gereken desteklerin sağlanacağını kaydetti.

FUTBOLCULAR STRES ATTI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 11 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Boluspor'u konuk edecek Gazişehir Gaziantep'te futbolcular, moral ve motivasyon yemeğinde stres attı.

Düzenlenen sıra gecesinde müzik eşliğinde oynayıp halay çeken futbolculardan bazıları davul çalarak arkadaşları için ritim tuttu.

Başkan Konukoğlu gecenin sonunda yaptığı konuşmada, futbolcularına ve teknik heyete olan güvenini dile getirerek onlardan şampiyonluk sözü istedi.