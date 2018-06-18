HT Egeli'de yer alan habere göre, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Aytun Çıray, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çıray, “24 Haziran seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimi medya özgürlüğünden seçim güvenliğine kadar bir seçimin meşruiyetini belirleyen kriterler bakımından demokrasi tarihimizin en hakkaniyetsiz ve gayrı-adil koşullarda yapılan seçimleri olarak tarihe geçecek. Meral Akşener’in çok değerli Uğur Dündar’ın vatandaşlarımızı cumhurbaşkanı adaylarını daha iyi tanımalarını sağlayacak Halk Arenası programının Sultanahmet Meydanı’nda yapılmasının Fatih İlçe Seçim Kurulu tarafından resmen engellenmiş olması doğrudan doğruya yürürlükte olan tek adam devletinin bir sonucu. Seçimlerin haksız rekabet şartlarında yapılarak, pozisyon itibarıyla aslında adaylardan bir aday olan mevcut Cumhurbaşkanını avantajlı kılmaya yönelik” dedi.

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