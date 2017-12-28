Sakarya 5. Ağır ceza mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu olarak yargılanan Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım, kızı Emine Şennur Şen ile Murat Albayrak katıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine öre; Sanık Cevat Yıldırım'ın avukatı Hakan Tunçkol, "Müvekkilim, Adil Öksüz'ün kayınpederi olmasaydı bu dava açılmazdı. Açılsa da tutuksuz yargılanırdı. Kendisi 70 yaşında. Beraat edeceğini düşünüyoruz. Tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, Cevat Yıldırım'ın, 69 yaşında olması, 13 Ağustos 2016 tarihinden beri yaklaşık 17 aydır tutuklu olması, delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak, 'ev hapsi' adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

Aynı davada tutuklu olarak yargılanan Murat Albayrak'ın da 1 yıldır tutuklu olması dikkate alınarak, "konutunu terk etmemesi" adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Cevat Yıldırım ile Murat Albayrak hakkında, ev hapsi (konutunu terk etmeme) kararıyla birlikte yurt dışına çıkış yasağı kararı da verdi.

KIZI TAHLİYE EDİLMEDİ

Sanık Cevat Yıldırım'ın kızı Emine Şennur Şen ise ByLock kullandığının tespit edilmesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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