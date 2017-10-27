Adil Öksüz'ün kayınpederi ve baldızına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen hakkında "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbetle 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi.
AA'nın aktardığına göre; Yıldırım'ın örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınpederi olduğu hatırlatılan iddianamede, darbe girişiminden sonra sanık Yıldırım'ın evinin önünde Adil Öksüz'e ait otomobilin bulunduğu iddia edilerek, "Şüphelinin hakkında yakalama kararı bulunan Adil Öksüz'ü darbe teşebbüsünden sonra ikametine aldığı ve bir gece kalmasını sağladığı anlaşılmıştır." denildi.
Şüpheli Yıldırım'ın Bank Asya'da hesabının bulunmadığı ve örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığı ifadelerinin yer aldığı iddianamede, şüphelinin FETÖ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Mustafa Özcan, Cemal Türk ve Önder Aytaç ile telefon görüşmelerinin olduğu belirtildi.
Cevat Yıldırım, iddianamede yer alan ifadesinde, 18 Temmuz'u 19 Temmuz'a bağlayan gece saat 02.00 sıralarında Adil Öksüz ile oğlu Ali Sami Yıldırım'ı evde gördüğünü belirterek, "Ne olduğunu sorduğumda İstanbul'dan geldiğini, bir süre gözaltında kaldığını ve serbest bırakıldığını, Ankara'dan İstanbul'a uçakla İstanbul'dan da aracıyla Akyazı'ya geldiğini belirtti. Daha sonra uyudum. Sabah evden ayrıldım, öğlen geldiğimde Adil evde yoktu." savunmasını yaptı.
İddianamede Öksüz'ün Yıldırım'ın evine geldiği sırada orada bulunan Şen'in, Öksüz'ü ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı iddia edildi.
İddianamede, "Şüphelinin 2007-2014 yılları arasında örgütle irtibatlı ve iltisaklı olan Ankara'daki Samanyolu Kolejinde Müdür Yardımcısı olarak çalıştığı, öncesinde de benzer şekilde örgütle irtibatlı olan okullarda çalıştığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İddianamede, Şen'in örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, şüphelinin eşinin Zaman gazetesi muhabirliği yaptığı belirtilerek, "2006 yılında o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki Subay Evlerindeki ikametinin bulunduğu apartmana taşındıkları, bu hususun da örgüt talimatıyla olduğu anlaşılmıştır." denildi.
Şüpheli Emine Şennur Şen, iddianamedeki ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Bank Asya'da hesabım vardır. Samanyolu Kolejinde çalıştım, eşimin Zaman gazetesinde çalışması nedeniyle gazete ve Sızıntı dergisi aboneliğimiz oldu. ByLock kullanmadım." ifadesini kullandı.
Kabul edilen iddianamede, Yıldırım'ın oğlu Ali Sami Yıldırım'ın iş ortağı sanık Murat Albayrak'ın ise "silahlı terör örgütü üyeliğinden" iddiasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Davanın görülmesine 14 Kasım'da Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
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