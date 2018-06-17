Anlattığı masallara “Kuzucuklarım” diye başlayan ve kahkahasıyla hepimizi güldüren Adile Naşit’in bugün doğum günü. Tosun Paşa’daki Tellioğulları’nın anası, Hababam Sınıfı’ndaki haylaz öğrencilerin kurtarıcısı Hafize Ana, Bizim Aile’de turşuyu sirkeyle seven, Türkiye’nin gülen yüzü Adile Naşit ya da gerçek adıyla Adela Özcan yaşasaydı, bugün 88 yaşında olacaktı. Annesi oyuncu Amelya Özcan, babası ise Türk tiyatrosunun ünlü tuluat ustası Naşit Özcan, kardeşi de Selim Naşit Özcan. Dedesi, anneannesi de sanatçıydı Adile Naşit’in. 1950’de evlendiği ilk eşi Ziya Keskiner de tiyatrocuydu. Sanatçı bir ailede doğdu ancak oyunculuğu meslek edinmesi o kadar kolay olmadı. Çünkü 13 yaşındayken çok sevdiği babasını kaybetti. 16 yaşındayken annesini zorda bırakmamak için çalışmaya başladı, sahneye çıktı. İlk olarak İstanbul Şehir Tiyatroları’nın çocuk tiyatrosuna girdi. Tiyatro onu yavaş yavaş cezbetmeye başlamıştı fakat babası iyi bir eğitim alsın isterdi; eğitimini de sürdürmeye çalıştı. En son Yıldız Birinci Yatılı Okulu’na devam etti. Belki kendisinin ve babasının istediği eğitimi alamamıştı fakat milyonlarca çocuğa bir öğretmen hatta anne olacaktı. Hangi eğitim bir insanı bu kadar güçlü yapabilir ki? Her şeye rağmen ilk oyunuyla tiyatroyu çok sevmişti. Ancak sahne o kadar da kolay bir şey değildi... Adile Naşit’in heyecandan dili tutulmuştu. Zamanla sahneye alıştı, sahne ve izleyiciler de onu çok sevdi. Halide Pişkin’in grubunda “Herşeyden Biraz” oyunuyla turneye bile çıktı. İstanbul Şehir Tiyatroları’nın ardından Muammer Karaca Tiyatrosu’na geçti. Sonra eşiyle birlikte Ankara’da ‘Naşit Tiyatrosu’nu kurdu. Ne yazık ki tiyatrodan istenen sonuç alınamadı, tiyatroyu kapatmak zorunda kaldılar. Birçok oyunun ardından Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü Tiyatrosu’na girdi Adile Naşit. HT Pazar'dan Serdar Yazıcı'nın haberi...

Milyarder, Şabaniye, Hababam Sınıfı, Sakar Şakir ve Süt Kardeşler gibi birçok filmde farklı farklı karakterlerde ama hep sıcak gülüşüyle karşımıza çıktı. Bugün halen tazeliğini koruyan bu filmleri büyük bir keyifle izliyoruz. Onların yeri kolay dolacağa benzemiyor. Çünkü Adile Naşit gibi usta oyuncular sadece oyunculuklarıyla değil, karakterleriyle de örnek birer sanatçıydılar. Usta tiyatro oyuncusu Münir Özkul, Şener Şen, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan gibi isimlerle birlikte rol almak kaç kişiye nasip oldu? Müzikallerde oynamayı da sevdi Adile Naşit. Yedi Kocalı Hürmüz, Hababam Sınıfı, Sezen Aksu Aile Gazinosu, Hisseli Harikalar Kumpanyası ve Şen Sazın Bülbülleri gibi birçok müzikalde rol aldı. Bu yıl sahnelenen Yedi Kocalı Hürmüz’de Adile Naşit’in karakteri Safinaz’ı, yıllar önce “Adoş”la oynama imkânı bulan Yonca Evcimik canlandırdı.

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81 filmde oynadı

Adile Naşit, toplam 81 filmde oynadı.

‘Giydiklerimin bana yakışmadığını düşünürüm’

Bir röportajında “Çok güzel bir kadın olmak ister miydiniz?” sorusuna şöyle cevap vermişti: “İsterdim. Hiçbir zaman kendimden memnun olmamışımdır. Giydiklerimin bana yakışmadığını düşünürüm. Makyaj yaparım, örneğin bir filmin galasına gitmek için. ‘Aman ne olmuşsun böyle’ desinler, gözlerim dolar koşar banyoya yıkarım suratımı.”

İsmi gibi dünyaya renk kattı ve gitti...

Adela, Avrupa’da yaşayan bol renkli bir kelebek türünün adı. O, ismini aldığı kelebek gibi herkese tüm sevgisini aşıladı ve 57 yaşında aramızdan ayrıldı...

DOSTLARININ MESAJLARI

Adile Naşit hem izleyici hem de sanatçı dostları tarafından aileden biri gibiydi. Vefat ettikten sonra birçok sanatçı dostu üzüntüsünü şöyle dile getirdi...

Haldun Dormen: “Çok yakınımdı, çok üzüldüm. Birçok oyununu sahneye koymuştum. 1973 yılından beri birlikte çalışıyorduk. Hep birlikte, aynı sahnede oynamak istemiştik, olmadı. Oyuncu olarak, insan olarak mükemmeldi diyebilirim. Hasta haliyle galamıza gelmesine çok şaşırmıştım. Sanırım bu dışarıya son çıkışıydı.”

Ayşen Gruda: “İnanamıyorum. Alt katında oturuyordum. Bir evde gibi yaşardık. Şimdi ben bu evde nasıl yaşarım?”

Münir Özkul: “Hiçbir şey söyleyecek durumda değilim. İnanamıyorum. 3 günden beri perişan durumdayız. Üzüntümü ifade edemem.”

Gazanfer Özcan: “30 yılı aşkın dostluğumuz ve hukukumuz vardı. Bu yılların yarısı aynı evde, aynı sofrada, aynı sahnede geçti. Ailemden birini yitirdim. Çok üzgünüm.”

Ona göre ‘âşık olmak’

O, aşık olmayı şöyle tanımlıyor: “Kötü bir şey âşk. Hüsranı, gözyaşı bol bir iş. Duyguların tümü pır-pır ediyor ya insanın içinde, ya sonrası ne oluyor? Hüsrana uğramayı sevmiyorum.”

"Tiyatroyla tanışması da ilginç: bir gün çocuk tiyatrosunun kulisinde arkadaşlarıyla şakalaşırken kendini sahnede buldu. O gün için: “Heyecandan sanki dilim tutulmuştu” diyor."

Adile Teyze

Ekranlara ilk kez “Ramazan Eğlenceleri” adlı programla çıktı. 1980 yılında TRT’de yayınlanan ‘Uykudan Önce’ adlı programın ardından ‘Masalcı Teyze’, ‘Adile Teyze’ olarak anılmaya başladı. Kaç çocuk onun masallarıyla uykuya daldı kim bilir? Reklam filmlerinden Yeşilçam setlerine kadar uzanan onlarca projede yer aldı. İnsanların çok sevdiği, neşeli Adile Naşit’in iç dünyası ise oldukça hüzünlüydü. Çünkü çok acı bir olay yaşadı. Tek çocuğu Ahmet Keskiner, 16 yaşındayken vefat etti. Ondan sonraki beş senenin kendisi için inanılmaz acılarla dolu olduğunu söyledi her fırsatta. Belki de oğlunun yerine milyonlarca çocuğu koymuştu...

Bir söyleşisinde ağlamayı çok sevdiğini ve kolay ağlayabildiğini şöyle dile getirdi: “Öyle çabuk boşalır ki gözümden yaşlar, ben bile şaşırıyorum. Galiba yaşantımın içinde tüm olayları bütün yoğunluğuyla yaşadığım için böyle. Bir olay bir başkasını anımsatıyor ve bir zincir halinde yürüyüp gidiyor kafamın içinde olaylar. Örneğin filmlerde hiç zorluk çekmem ağlama konusunda. Kafamın bir köşesine sıkışmış, atamadığım, söyleyemediğim olayları anımsar ağlayıveririm”.

Google, Adile Naşit’i unutmadı

Google, 2016’da usta oyuncunun doğum gününü, özel olarak hazırlanan doodle ile kutladı.

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11.10'da aramızdan ayrıldı

Kahkahalarıyla tanıdığımız Adile Naşit 11 Aralık 1987’de saat 11.10’da hayata gözlerini yumdu.

88

Bugün Adile Naşit'in 88. doğum günü

1976

‘İşte Hayat’ filmindeki rolüyle 1976 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı.