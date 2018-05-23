Mersin'de babası ve ağabeyinin güreşçi olması nedeniyle küçük yaşlarda spora başlayan, katıldığı yarışmalarda çeşitli yaş gruplarında bugüne kadar 12 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Hamza Alaca, başarısını uluslararası müsabakalarda da sürdürerek taçlandırmak istiyor.

Makedonya'da 13-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 60 kiloda temsil eden Hamza, finalde Moldovalı Stanislav Novac'ı 12-2 sayı tuşuyla mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olmuştu. Hamza, temmuz ayında yapılacak dünya şampiyonasında da birincilik kürsüsüne çıkmayı amaçlıyor.

Hamza Alaca, Avrupa'da iki kez üçüncülüğü olduğunun altını çizerek, katıldığı son şampiyona da ise birinci olmayı başardığını söyledi.

"BİRİNCİLİĞİ KİMSEYE BIRAKMAK İSTEMİYORUM"

Şampiyonada mücadele ettiği rakiplerini daha önceden tanıdığını anlatan Alaca, şöyle konuştu:

"Finalde Moldovalı rakibimle mücadele ettim ancak rahat bir karşılaşmaydı. En zor olanı yarı finaldi. Orada zorlansam da finale çıkınca rahat bir şekilde kazandım.Temmuzun ilk haftasında dünya şampiyonası var. Orada da şampiyonluk hedefliyorum. Sonrasında da gençler ve büyüklerde şampiyonluklar elde etmek istiyorum. İnşallah Hamza Yerlikaya ve Taha Akgül'ün elde ettiği gibi Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları hedefliyorum. Yarıştığım her turnuvada birinciliği kimseye bırakmak istemiyorum."

GÜREŞÇİ BABANIN GURURU

Baba Hasan Alaca, kendisinin de Türkiye şampiyonu eski güreşçi olduğunu anlattı. Orman işletmede işçi olarak çalıştığını aktaran Alaca, "Oğlum Avrupa Şampiyonu oldu. Şu an dünyanın en mutlu insanı benim. Oğlumun bütün turnuvalarına gittim. En büyük zirve olimpiyat şampiyonluğu. Bugün Hamza Yerlikaya, Taha Akgül gibi oğlum neden aynı başarıları elde etmesin. İnşallah olacak." ifadesini kullandı.