Adını Sen Koy 182. bölüm özeti! Adını Sen Koy oyuncuları

Adını Sen Koy, 182. bölümde Ömer ve Zehra'nın zorlu aşkları sürüyor. Adını Sen Koy 182. bölümde neler olmuştu? İşte Adını Sen Koy 182. bölüm özeti...

ADINI SEN KOY 182. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Adını Sen Koy dizisi 182. bölümüyle dün akşam ekranlardaydı. Adını Sen Koy 182. bölümde Zehra' yı sıkıntılı günler bekliyordu. Salim'in evine gelen komşusu Zehra'nın haberi olmadan Zehra' ya talip olur. Mahalleye yeni birisi taşınmıştı. Genç kızın mahalleye havalı girişi gelecek günlerin hareketli geçeceğini belirtiyordu. Sabah, Mehtap'ın emlak dükkanına yerleşmeye çalıştığını görünce hayatının değişeceğinin farkında değildir. Amerika' dan gelen haber ile konak yine hareketlenir.

ADINI SEN KOY OYUNCULARI

Erkan Meriç (Ömer)

Hayatı rakamlardan, anlaşmalardan, başarı ve zaferlerden oluşur. Sadece tek kişiye kıymet verir: Kız kardeşi Ayşe ve onun mutluluğu.Altı aylık ömrü kalan Ayşe için hiç beklemediği bir anda mecburi bir oyun içinde bulur kendini.

Hazal Subaşı (Zehra)

İyi ve güzel olan bütün özellikleri içinde barındırır. Hayatının dönüm noktası ise tıpkı Ömer gibi o sancılı karşılaşma ile olur. Babasının hayatını kurtarabilmek için anlaşmalı bir evlilik oyununa razı gelir.

Ezgi Baran (Alev) Çocukluğundan beri konağa sahip olmak, konaktaki ailenin bir parçası olmak onun hayatının en önemli amacıdır. Bunun için kendini Ömer'in müstakbel eşi sayıyorken Zehra'nın kendi dünyalarına girmesine tahammül edemez ve ondan kurtulmak için her yolu mübah görür. Yaprak Durmaz (Ayşe) Ömer'in kız kardeşidir. Herkesi sevdiği, kimse hakkında kötülük düşünmediği ve abisi tarafından hep korunup kollandığı için hayatı toz pembe görmektedir. Çok sevdiği Nihat'la da aşk evliliği yapmış ve evliliği Asya adında güzel bir kız çocuğu ile taçlanmıştır. Aykut İğdeli (Nihat) Ayşe ile yedi yıldır evlidir. Yoklukla büyümüş, bu evlilik ile zengin ve refah bir hayata kavuşmuştur. Ayşe'nin kendisine aşık olduğunu bildiği için hem evde hem şirkette çok rahattır. Ömer'e duyduğu tepki ve aşağılık kompleksi yüzünden zaman zaman karısını aldatır. Zaten eniştesinin kardeşini üzmemek için sürekli arkasını toplayacağını bilir. Ömer, Ayşe'nin hastalığının yeniden nüksetmesini de Nihat'tan saklar. Nur Saçbüker Otan (Sevim) Ali Çoban (Salim) Umut Aksoy (Demir) Fatma Karanfil (Müzeyyen) Elif Sultan Taş (Yasemin) Berna Üçkaleler (Leyla) Atilla Pekde (Ökkeş) Derya Kurtuluş Oktar (Hediye) Halit Erman Ersoy (Koray) Hande Özdemir (Nazan) Borga Köprülü (Beton) Hazel Aynalı (Asya) Kadir Özdal (Tayfun)

Adını Sen Koy

Adını Sen Koy 182. bölüm özeti

Adını Sen Koy oyuncuları