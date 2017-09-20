Adını Sen Koy ne zaman başlayacak? Adını Sen Koy yeni sezon fragmanı

Ömer ve Zeliha'nın imkansız aşklarında neler yaşanacağı merak konusu. Ömer'in altı aylık sözleşmeli evliliği nasıl bir yol alacak. Adını Sen Koy yeni sezonda neler yaşanacak? İşte Adını Sen Koy yeni sezon fragmanı ve özeti...

ADINI SEN KOY YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adını Sen Koy dizisi TRT 1' de haftaiçi hergün devam ediyordu. 180. bölümde sezon finali veren Adını Sen Koy , yeni sezonda Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Adını Sen Koy, 25 Eylül Pazartesi'nden itibaren haftaiçi hergün 17:15'de Star Tv ekranlarında olacak.

Adını Sen Koy yeni sezon 1. fragmanı

Adını Sen Koy yeni sezon 2. fragmanı

ADINI SEN KOY OYUNCULARI

Erkan Meriç (Ömer)

Hayatı rakamlardan, anlaşmalardan, başarı ve zaferlerden oluşur. Sadece tek kişiye kıymet verir: Kız kardeşi Ayşe ve onun mutluluğu.Altı aylık ömrü kalan Ayşe için hiç beklemediği bir anda mecburi bir oyun içinde bulur kendini.

Hazal Subaşı (Zehra)

İyi ve güzel olan bütün özellikleri içinde barındırır. Hayatının dönüm noktası ise tıpkı Ömer gibi o sancılı karşılaşma ile olur. Babasının hayatını kurtarabilmek için anlaşmalı bir evlilik oyununa razı gelir.



Ezgi Baran (Alev)

Çocukluğundan beri konağa sahip olmak, konaktaki ailenin bir parçası olmak onun hayatının en önemli amacıdır. Bunun için kendini Ömer'in müstakbel eşi sayıyorken Zehra'nın kendi dünyalarına girmesine tahammül edemez ve ondan kurtulmak için her yolu mübah görür.

Yaprak Durmaz (Ayşe)

Ömer'in kız kardeşidir. Herkesi sevdiği, kimse hakkında kötülük düşünmediği ve abisi tarafından hep korunup kollandığı için hayatı toz pembe görmektedir. Çok sevdiği Nihat'la da aşk evliliği yapmış ve evliliği Asya adında güzel bir kız çocuğu ile taçlanmıştır. Aykut İğdeli (Nihat) Ayşe ile yedi yıldır evlidir. Yoklukla büyümüş, bu evlilik ile zengin ve refah bir hayata kavuşmuştur. Ayşe'nin kendisine aşık olduğunu bildiği için hem evde hem şirkette çok rahattır. Ömer'e duyduğu tepki ve aşağılık kompleksi yüzünden zaman zaman karısını aldatır. Zaten eniştesinin kardeşini üzmemek için sürekli arkasını toplayacağını bilir. Ömer, Ayşe'nin hastalığının yeniden nüksetmesini de Nihat'tan saklar. Nur Saçbüker Otan (Sevim)



Ali Çoban (Salim) Umut Aksoy (Demir) Fatma Karanfil (Müzeyyen) Elif Sultan Taş (Yasemin) Berna Üçkaleler (Leyla) Atilla Pekde (Ökkeş) Derya Kurtuluş Oktar (Hediye) Halit Erman Ersoy (Koray) Hande Özdemir (Nazan) Borga Köprülü (Beton) Hazel Aynalı (Asya) Kadir Özdal (Tayfun)