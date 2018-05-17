Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2018 Ramazan imsakiye ile iftar ve sahur saatlerini öğrenebilirsiniz. 17 Mayıs Perşembe günü oruca niyet edenler iftar vakti için bekleyişe başladı. İşte Adıyaman, Afyonkarahisar ve Ağrı iftar saati
ADIYAMAN İFTAR VE SAHUR VAKTİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|17.05.2018
|03:30
|05:09
|12:29
|16:19
|19:38
|21:09
|18.05.2018
|03:29
|05:08
|12:29
|16:19
|19:39
|21:11
|19.05.2018
|03:28
|05:07
|12:29
|16:19
|19:40
|21:12
|20.05.2018
|03:27
|05:07
|12:29
|16:19
|19:40
|21:13
|21.05.2018
|03:26
|05:06
|12:29
|16:19
|19:41
|21:14
|22.05.2018
|03:25
|05:05
|12:30
|16:20
|19:42
|21:15
|23.05.2018
|03:24
|05:04
|12:30
|16:20
|19:43
|21:17
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|17.05.2018
|03:56
|05:37
|13:00
|16:51
|20:11
|21:45
|18.05.2018
|03:55
|05:37
|13:00
|16:51
|20:12
|21:46
|19.05.2018
|03:54
|05:36
|13:00
|16:52
|20:13
|21:48
|20.05.2018
|03:53
|05:35
|13:00
|16:52
|20:14
|21:49
|21.05.2018
|03:51
|05:34
|13:00
|16:52
|20:15
|21:50
|22.05.2018
|03:50
|05:33
|13:01
|16:52
|20:16
|21:51
|23.05.2018
|03:49
|05:33
|13:01
|16:53
|20:16
|21:53
AĞRI İFTAR VE SAHUR VAKTİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|17.05.2018
|03:01
|04:45
|12:10
|16:03
|19:24
|21:00
|18.05.2018
|03:00
|04:44
|12:10
|16:03
|19:25
|21:01
|19.05.2018
|02:59
|04:43
|12:10
|16:03
|19:25
|21:02
|20.05.2018
|02:57
|04:42
|12:10
|16:04
|19:26
|21:04
|21.05.2018
|02:56
|04:42
|12:10
|16:04
|19:27
|21:05
|22.05.2018
|02:55
|04:41
|12:10
|16:04
|19:28
|21:06
|23.05.2018
|02:54
|04:40
|12:11
|16:04
|19:29
|21:08
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Ramazan açıklamaları
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TRT1’de iftar saatinde canlı olarak yayınlanan ‘Ramazan Sevinci’ programının canlı yayın konuğu oldu.
Sunucu Bekir Develi’nin sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayının ülkemiz ve Müslümanlar için hayırlı olması dileklerinde bulundu.
Gazze’de şehit olan Filistinliler için Allah’tan rahmet dileyen Başkan Erbaş, “Ramazanın hemen arefesinde böyle bir katliamın yaşanması bizi gerçekten çok üzdü. Zalimlerin, katillerin, gözü dönmüş insanların Müslümanları katletmiş olması, bütün dünyanın göz önünde bunu yapmış olması artık sözün bittiği bir noktadır” dedi.
Başkan Erbaş, uzun zamandır Filistin’de zulüm yaşandığını dile getirerek, “Biz birlik beraberlik içerisinde olursak zalimler kendilerinde bu gücü bulamazlar. Yeter ki İslam alemi susmasın. Müslümanlar mazlumların yanında yer alırsa o zaman yüce Rabbimizin huzurunda hesap vereceğimiz zaman söyleyeceğimiz bir şeyimiz olur. Yoksa Rabbimizin hesabı çok çetindir” diye konuştu.
Başkan Erbaş, Gazze’nin adeta bir açık hava hapishanesine çevrildiğini ifade ederek, Filistin’de sistematik bir soykırım yapıldığını kaydetti.
Başkan Erbaş 90 bin camide Filistinli şehitler için sala verildiğini ve gıyabi cenaze namazı kılındığını belirterek, “Bu bir farkındalıktır. Bu, biz şehitlerimizi yanındayız anlamına gelen, Filistinli Müslümanların her zaman ve durumda yanındayız anlamına gelecek önemli bir duruşun sergilenişidir. Onun için cenaze namazlarına katılan milletimize şükranlarımı arz ediyorum” şeklinde konuştu
Hz. Ömer’in ‘Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz’ dediğini hatırlatan Başkan Erbaş, “Bizim kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Bu Ramazan günleri kendi nefsimizi hesaba çekme günleridir” ifadelerini kullandı.
Başkan Erbaş, ramazan ayının Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek ay olması, Kur’an’ın bu ayda indirilmesi, oruç ayı olması ve Kadir gecesini içinde bulundurması onu on bir ayın sultanı yaptığını söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin ramazan ayında 84 ülkede Türkiye’den götürdükleri yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını dile getiren Başkan Erbaş, “247 bin kardeşimizle beraber olacaklar milletimizin bize emanet ettiği zekât, sadaka ve fitreleri yerlerine ulaştıracaklar” dedi.
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