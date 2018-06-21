Adıyaman AK Parti milletvekili aday listesi 2018

AK Parti'nin Adıyaman 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdiği milletvekili aday listesi açıklandı. İşte Adıyaman AK Parti milletvekili adayları ve sıralaması...
ADIYAMAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018
|
AHMET
|
AYDIN
|
YÜKSEK (ÖĞRENİM)
|
AVUKAT
|
İBRAHİM HALİL
|
FIRAT
|
YÜKSEK (ÖĞRENİM)
|
AVUKAT
|
MUHAMMED FATİH
|
TOPRAK
|
YÜKSEK (ÖĞRENİM)
|
AVUKAT
|
YAKUP
|
TAŞ
|
ORTA (ÖĞRENİM)
|
ÇİFTÇİ
|
ABDULAZİZ
|
ASLAN
|
YÜKSEK (ÖĞRENİM)
|
MÜHENDİS / MİMAR
AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri ile ilgili açıklamada bulundu.
Pati binasında teşkilat mensuplarıyla birlikte toplantı düzenleyen AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde ‘teşkilat çalışmayacak’ denilerek üstlerine bir sürü iftiralar atılmaya çalışıldığını ve o seçimlerde davaya olan samimiyetlerini hep birlikte herkese göstererek iftiraları çürüttüklerini söyledi.
Başkan Çiğdem açıklamasında, "Partimiz Adıyaman’dan Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, M. Fatih Toprak, Yakup Taş ve Abdulaziz Aslan’ı aday gösterildi. Adıyaman’ımıza, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Listeye giremeyen başta Besnili hemşerilerimiz olmak üzere tüm aday adayı arkadaşlarımıza, bayan kardeşlerimize, ağabeylerimize ve ablalarımıza teşekkür ediyorum. Şundan emin olun ki listeye giremeyen arkadaşlarımız, listeye girenlerden daha az kıymetli değil. Nasipten ötesini elde etmemiz mümkün değil. Böyle deyip bırakmayacağız. Davamızın peşinden gitmeye devam edeceğiz. Bugünden itibaren aday arkadaşlarımızla çalışmalarımız devam edecek. Tüm köylerimizi, mahallelerimizi, evlerimizi tek tek gezerek hem Cumhurbaşkanı adayımıza, hem de milletvekili adaylarımıza destek ve dua isteyeceğiz. İnşallah bu seçimden de zaferle ayrılırız diye ümit ediyoruz. Hangi görevde olursak olalım davamızın peşinden gideceğiz. Bu dönem aday listesi açıklandığından beri sosyal medyadan ve çevreden ufak kırgınlıklar seziyoruz. Bizim ne bu davaya, ne bu sevdaya, ne bu partiye, nede Cumhurbaşkanımıza küsmek gibi bir lüksümüz yok. Eğer dava adamıysak, eğer samimiysek, bizim böyle bir şansımız yok. Üzerinizden ölü toprağı silkeleyip atın. Bizim daha çok çalışmamız gerekiyor, daha güçlü olmamız gerekiyor, birbirimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Her ne olursa olursun davamızın peşinden gitmek bu sevdaya, bu ülkeye ve bu millete borcumuz” dedi.
Çiğdem, “Yolumuz uzun, siyaset uzun soluklu bir mecra, seçim üstüne bir seçim geliyor. Zor bir yol ama herkes şunu iyi bilsin, biz hiçbir zaman yoldan çıkanlardan olmadık, kaçanlardan olmadık ve bundan sonrada olmayacağız. Siyasete girdiğimiz ilk günden beri söylenen şey var, siyasette söylenen hiçbir şey gizli kalmaz, unutulmaz, günü ve zamanı gelirse karşımıza çıkar. Ne ektiyseniz onu biçersiniz. Siyasetin limanı ahlaktır derler. Biz yaptığımız siyasette, güttüğümüz davada ahlaksızlık yapmadık. Bugünden sonrada bizden daha fazla çalışmak, daha güçlü olmak, daha iri ve diri olmaktan başka bir şey bekleyenler, Allah'ın izniyle 24 Haziran seçimi akşamına bu davaya nasıl sahip çıktığımızı görecek” diye konuştu.
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