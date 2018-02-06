Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında bulunan 4 yaşındaki kızını boğarak öldürmeye çalışan anne ile ona yardım ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağında ikamet eden Zeynep A., aniden fenalaşan 4 yaşındaki Z.S. için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ve ilk müdahalesi yapılan Z.S., Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baygınlık ve kusma şikayetiyle hastanede tedavi edilen çocuğun yanına gelen annesi Zeynep A., iddiaya göre yanında getirdiği elbisenin kol kısmını çocuğun boğazına bağlayarak boğmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika boyunca nefessiz kalan Z.S.'nin kalbi durdu.
Z.S.'nin hareketsiz yatması üzerine anne Zeynep A., bağırarak sağlık görevlilerinden yardım istedi. Sağlık çalışanlarının yaptığı müdahaleler sonucunda çocuğun kalbi yeniden çalıştırıldı. Tekrardan hayata tutunan fakat beyin ölümü gerçekleşen Z.S., yoğun bakım ünitesine alındı. Burada yaşam savaşı veren Z.S.'nin annesi Zeynep A. ile ona yardım ettiği iddia edilen N.Ç., Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Zeynep A. ile N.Ç., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyette ifadeleri tamamlanan Zeynep A. ile N.Ç. adliyeye sevk edildi
ADLİYE ÇALIŞANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürmeye çalışan Zeynep A.'nın yaklaşık 1,5 ay önce Mardin'den Adıyaman Adliyesi'ne atandığı, memur olarak 45 gündür Adıyaman Adliyesi'nde görev yaptığı ve yaklaşık birkaç gün önce ise Ankara'ya tayininin çıktığı öğrenildi.
EŞİNDEN 3 YIL ÖNCE BOŞANMIŞ
Çocuğunu tedavi gördüğü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yatağında boğarak öldürmeye çalışan Zeynep A.'nın 3 yıl önce eşinden boşandığı ve eşiyle aynı şehirde yaşamamak için tayin isteyerek Adıyaman'a geldiği belirtildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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